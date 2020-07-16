Şehir Hastanesi önündeki kavşakta sona gelindi

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre armağan ettiği Şehir Hastanesi'nin önündeki köprülü kavşaktaki dördüncü kol çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere daha önce yapılmış olan kavşağımızın 3 tane kolu bitmişti. 4'üncü kolu tamamlamak suretiyle kavşağımızdaki sorunu gidermiş oluyoruz. Allah'ın izniyle eylül ayının başında asfaltı bitmiş ve kullanıma açılmış olacaktır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırması ve sorunlu alanların onarılması hedeflenen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Şehrin hem merkez hem de ilçelerinde sürekli asfalt çalışmaları yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “ Buraya yapılan çalışmalarla birlikte 15 bin ton da asfalt uygulaması yapmış bulunuyoruz. Bekir Yıldız Bulvarı üzerinden de TOKİ konutlarına kadar asfaltı tamamlanmış bir güzergahtan ve 30 Milyon TL yatırımdan bahsediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Gerektiğinde harcamaya bakmayız. Maliyeti de düşünmeyiz. Buradaki çevre düzenlemesini de tamamlayacağız . Esnaflarımızın da buradaki mağduriyetini de gidereceğiz” diye konuştu. Şehir Hastanesi'nde Tıp Fakültesinin de açılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

“Sağlık Bilimleri Üniversitemize bağlı Kayserimizin yeni tıp fakültesi 1 sene sonra öğrencisini alacak ve eğitime de başlayacak. Ben hem tıp fakültemizin, hem de kavşak düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca asfalt çalışmasını kazasız belasız sona ermesini temenni ediyor, değerli başkanımıza, ekibine fen işleri heyetimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."