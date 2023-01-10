Şehir İçi Ulaşım Uygulamalarıyla Vatandaşa Büyük Kolaylık

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarla tüm öğrencilere abonman kart ücreti 100 TL iken, vatandaş 80 dakika içerisinde 2 kere ücretsiz aktarma yapabiliyor. Ayrıca Büyükşehir'in temassız kredi kartları uygulaması ile ‘yetersiz bakiye' sorunu ortadan kalkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri'de ulaşımın daha konforlu ve daha kolay olması için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi uygulamalarıyla tüm öğrencilere abonman kart ücreti 100 TL iken, vatandaş 80 dakika içerisinde 2 kere ücretsiz aktarma yapabiliyor. Öte yandan halk otobüslerinde kredi kartlarının temassız özelliği ya da telefonlarındaki NFC sistemi özelliği sayesinde ödeme yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım uygulamalarından çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin ulaşımda kendilerine büyük kolaylık sağladığını söylediler. Üniversiteye aktarmayla gittiğini belirten Şeyma Temiz isimli üniversite öğrencisi, “Çok memnunum. Çünkü üniversiteye üç aktarmayla gidiyorum. O yüzden benim için çok iyi. Aktarma yaparken para vermemek çok iyi oluyor. Diğer türlü pahalı oluyor. Para konusunda benim için iyi bir durum” şeklinde konuştu. Sevim Köroğlu vatandaş ise, “Ücretsiz aktarmalardan çok memnunuz. Gideceğimiz yerler epey uzak. Fakülteye, üniversiteye gidiyoruz. Bir bilet basmak ayrı, bir bilet ile fakülteye gitmek apayrı. Biz çok memnunuz” dedi. Ücretsiz aktarmanın çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyen Recep Çürüttü de şunları kaydetti;

“Bu çok güzel bir hizmet. 80 dakikada istediğimiz yere varabiliriz. Tek biletle gidebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu güzel bir seçenek. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Birol Durmuş isimli vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygulamayla ücretsiz aktarmadan memnun olduğunu belirterek, “Neticede geçim şartlarından dolayı mantıklı oluyor. Memduh Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 80 dakikada bir biletle farklı ulaşım araçlarıyla gideceğimiz yere gidiyoruz” diye konuştu. Üniversite öğrencisi olan Ceren Doğan, “Benim için çok rahat oluyor. Çünkü sabah çok erken saatte gidiyorum. Ayda bir kez yükleme yaptığımız için çok rahat oluyor özellikle fiyatı gayet iyi. Öğrenci olarak karda olduğumu düşünüyorum. Öğrenci abonmandan çok memnunum” dedi. Melisa Memiş ise İndirimli abonman uygulamasından öğrenci olarak memnun olduğunu ifade ederken, Yusuf Yılmaz da, “Kaş Köyü Mahallesi'nden geliyorum. Anafartalar'da iniyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Çok memnunuz. Bize aşırı kolaylık sağlıyor” şeklinde konuştu. Üniversite öğrencisi Meryem İlkkan da, “Üniversiteden gelirken çok aktarma yapıyordum. 140 biniş benim için çok faydalı bir şey oldu. Fiyatının 100 TL olması daha büyük bir seçenek benim için. Çok memnunum” dedi. Umut İzzet Talay isimli vatandaş, ‘Abonman olmadan önce çok yüksek maliyetlere sebep oluyordu' diyerek şöyle konuştu;

“Hem öğrenciyiz, hem de çalışıyoruz. Abonman olmadan önce çok yüksek maliyetlere sebep oluyordu bizim için. Günde iki kez üniversiteye gidip geliyoruz. Ama abonmandan sonra net bir fiyat, bu bizim çok işimize yaradı. 140 biniş gerçekten çok güzel. Hatta çoğunu da bitiremiyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz.”

Ahmet Eren Pala da, “İki tane otobüs kullanıyorum. 80 dakika gayet yeterli oluyor. Abdullah Gül Üniversitesi'ne gidiyorum. Meydana geliyorum. Ücretsiz şekilde tekrar biniyorum” dedi.