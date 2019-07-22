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Şehir kovboyları caddede atla dolaştı

Kayseri’de 14 yaşlarındaki iki çocuk hafta sonunu trafik yoğunluğunun az olduğu caddede at sürerek geçirdi.

Kayseri'de 14 yaşlarındaki iki çocuk hafta sonunu trafik yoğunluğunun az olduğu caddede at sürerek geçirdi.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 yaşındaki iki çocuk caddelerde atla dolaştı. Okulların tatilde olması ve hafta sonu trafik yoğunluğunun az olduğu Organize Sanayi Bölgesi'nde atlarla rahatça dolaşan çocuklar, "Bu atlar bizim fırsat buldukça bu şekilde atla dolaşıyoruz. 7-8 yaşımızdan itibaren ata binmeye başladık. Bu şekilde dolaşmak çok keyif verici" diye konuştu.


Caddelerde at sürerek dolaşan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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