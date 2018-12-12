“Şehir Kültür Sanat” dergisi ikinci yılını doldurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin “Düşünen Şehir” dergisiyle birlikte şehrin kültür sanat hayatına kazandırdığı “Şehir Kültür Sanat” dergisinin 24'üncü sayısı çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergideki yazısında 24 sayıda şehirle ilgili önemli bir hafıza oluşturulduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Şehir Kültür Sanat dergisi yine dopdolu içeriği ile dikkat çekiyor. İkinci yılını dolduran derginin 24'üncü sayısında çok önemli araştırmalara yer veriliyor.

“ŞEHİRLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR HAFIZA OLUŞTU”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergide yer alan yazısında her sayısında Kayseri'nin tarih, kültür ve sanatının yansıtıldığı derginin 24 sayıdır önemli bir hafıza oluşturduğunu söyledi. Şehir kültürünün tarihten bugüne taşıdığımız ve kendisinden ilham aldığımız hafıza olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bir şehrin, tarihi, geleneği, efsanesi, sanatı, hikayesi yoksa zaten kültürü de yok demektir. Eğer tarih ve gelenek; şehir kültürü anlamında bir tavır, şuur ve yaşama biçimi halini alıyorsa bir anlama sahiptir. Önemli olan geçmişi tarih yaparak bir geleneği, efsaneyi, sanatı, hikayeyi bugüne taşımak ve bugünde anlamlı kılmaktır. Şüphesiz ki bunun en önemli yolu, kitaplar, dergiler ve benzeri yayınlardır. 24 sayıdır bu bilinçle ve şuurla Kayseri'yi tarihi ve bugünü ile somutlaştırmaya çalıştık” dedi.

Şehir Kültür sanat dergisinin 24'üncü sayısında Taşhan'daki fosil çalışmaları, Şeker Gölü, Fatma Bacı'nın babası Evhadüddin-i Kirmani gibi farklı konularda şehirle ilgili araştırma yazıları yer alıyor. Bu sayıda ayrıca Ahmet Nazif Efendi'nin bugüne kadar bilinmeyen “Sis Seyahatnamesi” adlı eserinin hikayesine de yer veriliyor.