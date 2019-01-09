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‘Şehir Kültür Sanat' ile geçmişe yolculuk

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür hayatına kazandırdığı ‘Şehir Kültür Sanat’ dergisinin 25.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür hayatına kazandırdığı ‘Şehir Kültür Sanat' dergisinin 25. sayısı çıktı. Derginin yeni sayısında Kayseri'nin geçmişi ile ilgili önemli araştırma ve yazılar yer alıyor.


Yaptığı yatırım ve çalışmalarla Kayseri'yi önemli bir kültür şehri haline getiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin bu özelliğini ‘Şehir Kültür Sanat' ve ‘Düşünen Şehir' dergileriyle geniş kitlelerle paylaşıyor. Bu kapsamda şehrin kültür hayatına önemli hizmetler veren ‘Şehir Kültür Sanat' dergisinin Ocak sayısı çıktı.


Derginin 25. Sayısı olan Ocak sayısında Danışmendli Hükümdarı Melik Gazi, Kayseri'nin Danışmendli ve Selçuklu Dönemine Ait Tarih Kaynakları, İmamkulu Kaya Kabartması, Kayseri'deki Eski Kış Mevsimleri ve Kayseri Belgesi gibi şehrimizin geçmişini yansıtan yazı ve araştırmalar yer alıyor. Dergide ayrıca başarılarıyla dikkat çeken önemli portrelere de yer veriliyor.

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