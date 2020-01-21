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Şehir Kütüphanesi törenle açılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Şehir Kütüphanesi 15 Ocak’tan itibaren kapılarını ziyaretçilerine açmıştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Şehir Kütüphanesi 15 Ocak'tan itibaren kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Kütüphanenin resmi açılışı için yarın saat 13.30'da bir tören gerçekleştirilecek. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katılacak. Şehir Kütüphanesi'ni ilk beş günde 50 bin kişi ziyaret etti.


Kiçikapı'daki Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nin binası artık Kayseri Şehir Kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Kayseri'nin en zengin kütüphanesi olarak 15 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayan Şehir Kütüphanesi için yarın saat 13.30'da bir tören düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tören öncesi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Daha önceki ziyaretinde çıkardığı kütüphane kartı ile giriş yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, kütüphaneden yararlananlarla sohbet etti.


Ulaşım kolaylığı ve zengin kaynak imkanlarıyla ilk gününden itibaren büyük ilgi gören Şehir Kütüphanesi'nde 25 bini basılı, 22 bini elektronik, 3 bini sesli olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kitaplara kolay ulaşım imkanı de sunuluyor.


5 GÜNDE 50 BİN ZİYARETÇİ


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı Şehir Kütüphanesi'ni hizmet vermeye başladığı 15 Ocak'tan bu yana 50 bin kişi ziyaret etti. Kütüphaneden yararlananların yanı sıra, tarihi binadaki modern kütüphaneyi görmek isteyenler de ziyaretçi kartlarıyla Şehir Kütüphanesi'ni gezebiliyorlar.

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