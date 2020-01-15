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Şehir Kütüphanesi'ne tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Şehir Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Şehir Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Şehir Kütüphanesi, açılışının ilk günü olmasına rağmen özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördü.


Kiçikapı'daki Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nin binası bugünden itibaren Kayseri'nin en zengin kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Resmi açılışı henüz yapılmayan; ama ziyaretçilere açılan Şehir Kütüphanesi, daha açılışının ilk gününde özellikle gençlerin ilgisiyle karşılaştı. Şehir Kütüphanesi'ni çok beğendiklerini ifade eden ziyaretçiler, özellikle kütüphanenin ambiyansı, ulaşım kolaylığı ve zengin kaynak imkanlarıyla dikkat çeken bir yatırım olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir yatırımın kazandırılması nedeniyle teşekkür ettiler.


Tarihi binada açılan Şehir Kütüphanesi'nde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kitaplara kolay ulaşım imkanı sunuluyor.

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