Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan: “Bir Tahamız şehadete yürürken, binlerce Tahamız biz buradayız dedi”

Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kuzey Irak ve Adıyaman'da gerçekleştirilen hain terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Üçkan yaptığı açıklamada, binlerce Kayserilinin şehit Taha Uluçay'ın cenazesinde biz buradayız dediğini ve Kuzey Irak'ta şehit edilen diplomatımız Osman Köse'nin faili ve milletvekili olan kardeşi hakkında gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden teröristin kardeşinin mecliste bulunmasının şehit ve gazi ailelerini derinden yaraladığını söyleyen Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bildiğiniz üzere 27 Temmuz'da Adıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay kardeşimizi kaybettik. Kardeşimiz şehadet şerbetini içerek, Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Tüm şehitlerimize ve Taha kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti'ne sabırlar diliyorum. Bizim önceliğimiz, terörle mücadelede kararlılığın devam etmesi. Özellikle son yıllarda terörle mücadeledeki kararlı duruşumuz ve başarımız İnşallah bundan sonra da devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve İnşallah Taha kardeşimizin de katilleri en kısa sürede yakalanarak, o hainlere gerekli ders verilecektir. Buna inanıyoruz ve en kısa zamanda da bunu göreceğiz. Yine aynı şekilde, dış mihrakların maşası olan terör örgütleri ve onların sempatizanları, bu ülke üzerindeki hain planlarını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek. Bir Tahamız şehadete yürürken, binlerce Tahamız dün Kayseri'de oradaydılar, biz buradayız dediler ve vatanı bayrağı kısacası namusu için olmaya da devam edecekler bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz şehit aileleri ve Türk Milleti olarak buna hazırız ve bekliyoruz. Kısa bir süre önce Kuzey Irak'ta hainler tarafından bir diplomatımızın şehit edilmesi bizi derinden yaralamış ve üzmüştür. Bizim özellikle ısrarla üzerinde durduğumuz şey bir tarafta PKK terör örgütünün militanı olan birisi ve aynı zamanda kardeşinin de yüce Türk Milletinin temsil edildiği millet meclisinde olması bizi derinden yaralamaktadır. Bizim Şehit Aileleri Derneği olarak, beklentimiz ve talebimiz , bir tarafta PKK terör örgütünün sempatizanlığını yapanların bir an önce cezalandırılması ve özellikle meclisimizin içinde bulunan hainlerin bir an önce fezlekelerinin hazırlanması ve yüce meclisimizin tüm vekilleriyle beraber karar alıp gerekli yaptırım ve cezanın verilmesidir. Bunu ivedilikle istiyoruz ve tüm şehit aileleri ve gazilerimiz bunun beklentisinde. Çünkü bunların iç yüzü artık belli oldu. Bir tarafta barış eylemleri yaparken diğer tarafta diplomatımızı şehit etmeleri bunların gerçek yüzünü göstermiştir. Artık bu milleti kimse kandıramaz ve biz bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.