Şehit ailelerinden KAYÜ'ye ziyaret

Dr. Derviş Boztosun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Karagöz, dernek çalışmaları hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun'a bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Karagöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Boztosun'a plaket takdim etti.