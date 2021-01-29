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Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.'ye ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Spor A.

Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Sayın; Ali Yavuz, 96 yılı Kuzey Irak Terörle Mücadele Gazisi Süleyman Özdemir ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat'ın babası Aslan Polat ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette Spor A.Ş. Genel Müdürü Somtaş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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