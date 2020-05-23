Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Çopuroğlu, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz Taha Uluçay, Onur Sönmez ve İlhan Odabaşı'nın ailelerini ziyaret ederek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiler hem de bayramlarını tebrik ederek, ailelerin hatırlarını sordu. Ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç tarafından Kurn'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaret sonrasında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehit yakınlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarının ileterek şehitlerimizin aziz hatıralarını andık. Kayseri'deki tüm şehit ailelerimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan hediyelerin yanına aynı zamanda sürece de uygun olarak maske de koyarak ailelerimize hatırlatmalarda da bulunduk. Ben şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar inşallah bizler için şefaatçı olur diye de buradan paylaşıyorum. Bizlere bu talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli il başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da sözlerine tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek başladı. Çopuroğlu, şehit ailelerini ziyaret etmekten dolayı ziyadesiyle mutlu olduklarını belirterek “Bu uygulamanın tüm ilçelerde, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız nezdinde şehit ailelerimizi tek tek ziyaret ederek gönüllerini alacağız” şeklinde konuştu.