Şehit ailelerinin ‘ilgisizlik' üzüntüsü

Ama yürekleri bizimle, şunu da istiyoruz ki fiilin de bizimle beraber olsun” dedi.

Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen dava sonrası Kayseri Adliyesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Üçkan, 10 gün önce hain saldırının ikinci yıldönümü olduğunu ve bugün de davasının görüldüğünü hatırlatarak, “Bu dava hepimizin davası olduğunu söylemek için buradayız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün de şehit ailelerimiz ile beraber vatanın vatan olmasını sağlayan, ona evlatlarını veren aileler ile beraber buradayız. İsterdik ki bugün burada Kayseri kamuoyunun tamamı bizimle burada olsun, hep beraber bu davanın içinde olalım. Ama yürekleri bizimle, şunu da istiyoruz ki fiilin de bizimle beraber olsun. Yarın Fırat'ın doğusunda yine şehitler vereceğimizi biliyoruz. Geride kalanları unutmayalım, unutturmayalım.”

Şehit Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar da “Yargının biraz daha vicdanlı olmasını istiyorum, Biz vatanımızdan vazgeçmeyiz, vatan bizim vatanımız, çapulcuların değil. Olmadı, olmaz da, vatan sağ olsun. Diyecek bir şeyim yok” dedi.