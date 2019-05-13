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Şehit Bekir Çakır Ortaokulu Masa Tenisinde Türkiye İkincisi Oldu

Muğla’da düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Şehit Bekir Çakır Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye İkincisi oldu.

Muğla'da düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Şehit Bekir Çakır Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye İkincisi oldu.


Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları 10-12 Mayıs 2019 Tarihlerinde Muğla'nın Marmaris İlçesinde yapıldı.


Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Şehit Bekir Çakır Ortaokulu Masa Tenisi takımı birinciliği kıl payı kaçırarak Finallere kalan 24 okul arasında Türkiye ikincisi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye İkincisi olan Şehit Bekir Çakır Ortaokulu Masa Tenisi takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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