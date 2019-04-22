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Şehit çocuklarından İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit çocukları İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dere'yi makamında ziyaret eden çocuklar, burada temsili olarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldular. Makam koltuğuna oturan minikler, telsizden trafik ekiplerini anons ederek görevlerinde dikkatli ve duyarlı olmaları ve yaya öncelikli trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda ikazlarda bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. Ziyarette Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Ibişioğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu da hazır bulundu.


Ziyaret sonrası İl Emniyet Yardımcısı Murat Dere tarafından çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

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