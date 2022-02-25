İhlas Haber Ajansı

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Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Senegal'de şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren'in annesine taziye ziyaretinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle, İldem'deki evinde şehit ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, baş sağlığı diledi.


Kuran-ı Kerim okunup, dua edilen taziyede Büyükkılıç, “Senegal'de şehadete eren Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren'in muhterem annesi Şerife teyzemize taziye ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacı, aziz şehitlerimizin bize birer emanetleridir. Şehidimize Allah'tan rahmet, Şerife teyzemize de sağlık, sıhhat ve sabırlar diliyorum” dedi.

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