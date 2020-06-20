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Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda LGS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu’nda da LGS heyecanı yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda da LGS heyecanı yaşandı.


Sınava girecek öğrenciler erken saatte okula gelirken, görevliler tarafından öğrenciler dezenfekte edildi ardından maskeleri verildi. Öğrenciler, hijyen ve sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara alındı. Öğrenciler sınav salonlarına alınırken, veliler de dışarıda heyecanlı bekleyişe geçti.

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