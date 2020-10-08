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Şehit Ömer Mavi Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Develi-Yahyalı bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerinin 5 km’lik Şehit Ömer Mavi caddesinin sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Develi-Yahyalı bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerinin 5 km'lik Şehit Ömer Mavi caddesinin sıcak asfalt çalışmaları başladı.


Çalışmaların hızla devam ettiğini ve en kısa sürede Develililerin hizmetine açılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Karayolları bölge müdürlüğümüzün destekleriyle Develimizde çevre ve bağlantı yollarımız daha rahat kullanılabilir hale gelmiştir. Bu hizmetlerin Develimize ulaşmasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu başta olmak üzere karayolları bölge müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.

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