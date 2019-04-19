Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci için Mevlid-i Şerif okundu

Tunceli´nin Pülümür İlçesi'nde iki yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci için Mevlid-i Şerif okundu.

Hulusi Akar Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif programına önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Melikgazi Müftüsü Yahya Polat, Hacılar Müftüsü Mehmet Özbek, önceki dönem Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Diyanet İşleri emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Belediye Meclis Üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli´nin Pülümür İlçesi'nde 17 Nisan 2017 günü meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci için düzenlenen programda okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif‘in ardından Diyanet İşleri emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan tarafından şehitlerimiz için dua yapıldı.

Okutulan Mevlid-i Şerif sonrası camii önünde vatandaşlara ikramda bulunuldu.