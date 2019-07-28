İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit polis binlerce kişi tarafından uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı.


31 yaşındaki bir çocuk babası şehit polis memuru Taha Uluçay için Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Fahri Uluçay, kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Taha Uluçay'ın naaşı defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne götürülürken, Bakan Soylu da şehidin naaşını omuzladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atılan törende şehit polis tekbirlerle toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.