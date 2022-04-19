Şehit Polis Kilci için mevlit okutuldu

2017 yılında Tunceli Pülümür İlçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hacılarlı Polis Ahmet Cihan Kilci için şehadetinin 5'inci yılında mevlit okutuldu.

Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde yapılan hatim ve mevlit duasına Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okunmasının ardından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. Yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri dağıtıldı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'yi rahmetle anarak, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bekası, milletimizin huzuru için görev yaparken şehadete eren hemşerimiz Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kardeşimizi ebediyete uğurlayışımızın yıl dönümünde ailesi ile birlikte hatimlerle ve dualarla andık. Başta hemşerimiz Ahmet Cihan Kilci olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Vatan sizlere minnettardır” dedi.

Özdoğan; Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Harekâtı'nda şehit olan Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş için de taziyede bulundu. Özdoğan; “Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, milletimize de baş sağlığı diliyorum” dedi.