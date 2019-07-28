Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği polis memuru Taha Uluçay ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Uluçay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından havayolu ile Kayseri'ye getirildi. Bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan şehidin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesindeki babaevine getirildi. Burada dualar okunarak, helallik alındı. Burada il protokolü ve yetkililer acılı aileye taziyelerini iletti. Şehidin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.