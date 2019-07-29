Şehit polisin dayısı: "Resmi bir araç gelir çocuğunuz şehit oldu derse, üzülmeyin dik durun demişti"

Adıyaman'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın dayısı İhsan Arslan, "Taha, bu mesleği seçmeseydin diyen annesine, 'bir gün biz görevdeyken kapınıza bir resmi araç gelir de, çocuğunuz şehit oldu derse sakın üzülmeyin ve dik durun' cevabını vermişti" dedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda şehit düşen 31 yaşındaki Taha Uluçay, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreni sonrasında toprağa verildi.

Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın dayısı İhsan Arslan, iki yeğeninin de polis olduğunu açıklayarak, şehit polis memuru Taha Uluçay ile annesi arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Arslan, "Taha'nın ilk görev yeri Tekirdağ idi. Oradan bir aylık görevle Diyarbakır'a gönderdiler. Annesi bu bir ay içinde çok üzülmüştü. Görev dönüşü Taha, annesinin yanına geldi. Biz de oradayken annesi, 'yavrum keşke bu mesleği seçmeseydin' dedi. Taha ise, 'Anne biliyorsun biz başından size bunu anlattık. Biz gerekirse vatan uğruna kurşun yemek için bu mesleği seçtik. Yine söylüyorum, bir gün biz görevdeyken kapınıza resmi bir araç gelir de çocuğunuz şehit oldu derse sakın üzülmeyin ve dik durun. O zaman annelik hakkını bize helal etmiş olursun' diye konuştu" dedi.

"Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" diyen Taha Uluçay'ın dayısı İhsan Arslan, "Biz sadece ölümünün genç yaşta oluşuna üzüldük. Allah'ın takdirine inancımız sonsuz olduğu için isyan ederek değil de gençliğin ve erken ölüm olduğunu düşündüğümüz için üzülüyoruz. Yine Taha ile gurur duyuyoruz. O hainlere fırsat vermeyeceğiz, yıkılmayacağız. 2015 yılında zaten kendi yavrumu askerde şehit vermiştim. Rabbim ikincisini istedi bizden. Üçüncüsünü, dördüncüsünü de isterse her zaman vatanımız için vermeye hazırız" diye konuştu.