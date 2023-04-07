Şehit polisler dualarla anıldı

kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Şehitliğini ziyaret eden Kayseri protokolü, dualar etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, şehitler içinde dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri daha sonra şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Programa, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.