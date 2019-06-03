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Şehitlikte hüzünlü arefe

Kayseri’de Ramazan bayramına 1 gün kala şehit yakınları şehitliğe akın etti.

Kayseri'de Ramazan bayramına 1 gün kala şehit yakınları şehitliğe akın etti.


Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehit mezarlarına gül koyarak dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu.


Şehitlerin mezarlarını ziyarete gelen bir vatandaş, “Bizler şehitlerimizi unutmadık. Onları unutmakta mümkün değil. Onun için bir ziyaret edelim ve Fatiha okumak istedik. Mekanları cennet olsun. Ülkemizde birlik ve dirlikten başka çözümümüz yok. bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Terörle ancak böyle başa çıkabiliriz” dedi.

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