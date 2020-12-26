Şehmus Günaydın: "31 Aralık ile 4 Ocak arasındaki kısıtlamalarda denetimlerimiz devam edecek”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kentte korona virüsle mücadeleyi anlattı. Vali Günaydın, "Yayınladığımız hıfzıssıhha kurulu kararında, 31 Aralıktan başlayarak 4 Ocağa kadar bir kısıtlama uygulanacak. Bu süreç içerisinde yine vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını bekliyoruz, hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Özellikle de sadece 31 Aralık 4 Ocak için değil, sokağa çıkmanın kısıtlandığı hafta sonlarında da vatandaşlarımızın aldıkları gerçeğe aykırı belgelerle sokağa çıktıklarını tespit ettik. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı hafta sonlarında da vatandaşlarımızın aldıkları gerçeğe aykırı belgelerle sokağa çıktıklarını tespit ettik. Bu konuyu da İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yayınladık. Bu konuda vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; işinize gidiyorsanız elbette işinize gideceksiniz. Bu kısıtlamalardan muafsınız ama kısıtlamalardan muaf olmadığımız halde aldığınız gerçeğe aykırı belgelerle sokağa çıktığınız zaman bu durumun cezası var. Bu nedenle lütfen bu durumla karşılaşmamak için kısıtlamanın olduğu günlerde kurallara uyalım, evimizde kalalım. Bu mücadelede de hep beraber destek ve katkı verelim ki bu olayı en kısa sürede sonuçlandıralım ve en az hasarla sonuçlandıralım" ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Gerek 31 Aralık 4 Ocak arasında ki kısıtlamalarda, gerekse hafta sonundaki kısıtlamalarda denetimlerimiz, kontrollerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz; açıkladığımız, ilan ettiğimiz kurallara titizlikle uymaları. Vatandaşlarımızın gösterecekleri hassasiyet ve özveri için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.