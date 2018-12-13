Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “ORAN'a gelecek bütün faydalı projelere en üst seviyede destek verilecek” dedi.

ORAN Aralı ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Günaydın, “Kalkınma ajansı olarak illerimizin gelişmesi, kalkınması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının asgariye indirilmesi için değişik projelere destek veriyoruz. İllerimizin özelliklerine göre bu desteği artıyoruz. Bölgesel olarak hareket ediyoruz, bölgelerin bu gelişmişlik farkını asgariye indirmek için avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı bilerek yola devam etmek istiyoruz. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek, birbirimize destek vermek için bu toplantıları çok önemsiyoruz. Bundan sonra da yine her ay diğer vilayetlerimizde de bu toplantılara devam edeceğiz. Kalkınma ajansı çalışanlarımızla birlikte projelerimizi yönetim kurulu olarak değerlendireceğiz ve uygun gördüğümüz projeleri de süratli bir şekilde hayata geçireceğiz. Desteklediğimiz projelerinde illerimize istihdam anlamında, üretim anlamında ve ihracat anlamında katkı vermesini bekliyoruz. Bu projelere de öncelik veriyoruz. Çünkü bizim amaçlarımızın başında bu bölgelerde istihdamı ve üretimi artırmaktır. Şirketlerimizin çok güzel projeleri var. Bu projelerin hazırlanmasında ajansımızın uzman personelleri kendilerine destek oluyorlar. Buraya gelecek bütün faydalı projelere en üst seviyede destek verilecek” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.