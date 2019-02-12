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Şeker Dairesi Başkanından Pancar Şekeri Üreticileri Derneğine Ziyaret

Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, Pancar Şekeri Üreticileri Derneğini ziyaret etti.


Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir'in Şeker Dairesinin diğer yöneticileriyle birlikte Şubat ayı başında kuruluşunu tamamlayan Pancar Şekeri Üreticileri Derneğini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Akay, ziyaret esnasında Şeker sektörü ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

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