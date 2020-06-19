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Sel araç tekerlerini ve kasaları sürükledi, tarım arazilerine zarar verdi

Kayseri’nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.


Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel suları kaldırım taşlarını yerinden sökerken, kasalar ve tekerlekleri sürükledi. Bazı araçlar oluşan su birikintisinde ilerlemekte büyük güçlük çekti.


Sel suları ilçede tarım arazilerine de zarar verdi.

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