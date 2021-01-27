Selçuk Bağlar üçüncü kitabını çıkardı

Bir çok dünya mitolojisinin okumasını yapan ve bu konularda daha önce basılı iki kitabı bulanan Akademisyen Balkar Selçuk, üçüncü kitabı olan Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı Nartlardan Neterlere'yi okuyucu ile yarın buluşturacak.

Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalar adlı kitabın yazarı Balkar Selçuk bu kez Mısır'ın yazılmayan tarihini yazdı. Balkar, ‘Ölüler Ülkesi' kavramının Kafkasya kökenli oluşunu, Anadolu'da hüküm süren Hattiler'den Hititler'e geçtiğini ayrıca bu kült etrafında nasıl şekillendiğini anlatırken, eski medeniyetlerin Ölüler Ülkesi'ne iniş temalarını bu kitapta tek tek ele alıyor. Mitoloji meraklıları için mitolojik kahramanlar Sümerli Gılgameş, Yunanlı Herkül, Mısırlı Osiris, Trakyalı Orfeus'un peşinde olduğu sırrı okuyucaları ile paylaşan Balkar Selçuk'un kitabının Türkçe baskısı okuyucu ile yarın buluşurken, kitabın Çerkesce, Rusça, İngilizce ve Arapça'ya çeviri çalışmaları başladı.