Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturduğu Ramazan etkinliklerine Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu katıldı. Erkiletlioğlu, Selçuklu döneminde Kayseri'den bahsetti ve Hunat Hatun'u anlattı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri halkın büyük ilgisiyle devam ediyor. Ramazan etkinliklerinde, teravih namazı sonrası gerçekleştirilen konser ve söyleşi bölümüne bu kez Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu katıldı. Söyleşide, Selçuklu döneminde Kayseri'den bahseden Ekiletlioğlu, Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın Hunat Hatun ile nasıl evlendiğini anlattı.

Halit Erkiletlioğlu, Selçuklu'nun en önemli hükümdarlarından olan Alaaddin Keykubat'ın Kayseri'yi çok sevdiği için günlerini çoğu zaman Kayseri'de geçirdiğini söyledi.