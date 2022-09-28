Selçuklu Mahallesi'nde 'mahalle buluşmaları' yapıldı

Melikgazililerin hoş ve güzel vakit geçirmeleri adına birçok farklı kültürel etkinliğe imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok mahallede düzenlediğimiz şenlik havasında geçen etkinliklerimizle vatandaşlarımız sosyalleşerek eğlenceli vakit geçiriyor. Bu haftaki mahalle buluşmamız Selçuklu Mahallemizde idi. Mahallelerimizde bu etkinlikler sayesinde her yaştan vatandaşlarımız bu etkinliklerde bir araya geliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel zamanlar geçiriyoruz. Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız alana kurduğumuz oyun alanlarında, maskotlarımızla birlikte ayrıca canlı müzik eşliğinde çok eğlendiler. 7'den 70'e herkes çok mutluydu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyorum. Kardeşliğimizi pekiştiren, muhabbetimizi güçlendiren bir etkinlikler yaşıyoruz. Güzel ilçemiz Melikgazi'mizde yaşayan her bir hemşehrimiz, en iyi hizmetlere, en güzel etkinliklere layık. Birlik olunca Melikgazi'miz çok daha güzel. Allah huzur, birlik ve sağlık içerisinde nice etkinliklerde buluşmayı nasip etsin" dedi.