Selden zarar gören arazilerde inceleme yapıldı

Kayseri'de geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı tarım arazileri zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selden zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Kayseri'de bir hafta önce aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Yüreğil Mahallesi'ndeki tarım arazileri zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, selden zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, yaptığı incelemeler sonrasında yöre halkı ile görüşerek sıkıntılarını dinledi ve bilgilendirmelerde bulundu.