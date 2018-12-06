Senet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 299 adedi meblağ yazılı alacaklısı ve borçlusu boş olan çeşitli meblağlarda 377 adet senet, inşaat firmasına ait kaşe, senet defteri, tapu fotokopisi, sözleşmeler ile 1 adet Beretta marka tabanca bu tabancaya ait şarjör ve 12 adet mermi ele geçirildi.

Yetkililer, operasyonda gözaltına alınan 5 kişi haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.