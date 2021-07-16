Serbest bölge ve organize arasındaki yolda son aşamaya gelindi

Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan 3 kilometrelik geçiş yolunda son aşamaya geldiklerini, yakında sanayicilerin hizmetine gireceğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan yolda, genişletme, asfaltlama ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Serbest Bölge ve Organize Sanayi arasını birleştiren yolda son aşamaya gelmek üzere olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yol çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Ağaçlandırması ve yeşillendirilmesi kaldı. Onun haricinde asfalt ve kaldırımlar tamamlandı. Toplamda gidiş geliş 3 kilometre iki şerit halinde yolu asfaltlamış olduk. Burada yoğun tır ve kamyon trafiği var. Bundan dolayı da burası oldukça sıkıntılı bir bölgeydi. Dolayısıyla fabrikaların yüklerini taşımada, lojistik köye gitmek için bu yol oldukça fazla kullanılıyordu. Şu anda burası tamamlanmış oldu. Yenilediğimiz 2 kilometrelik yol, sanayicilerimize önemli katkılar sunacak. Serbest Bölgemize, Kayseri Organize Sanayi'sine ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Yaptığımız çalışmada 5 bin tonun üzerinde asfalt kullandık. 5 bin 600 metre bordür kullandık. Dolayısıyla oldukça yoğun güzel bir çalışma oldu. Hayırlı olsun” dedi.