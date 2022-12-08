Serbest Bölge'de Vagon üretimi Başlıyor

Ş. arasında yurtdışına ithal edilecek vagon üretiminin Kayseri Serbest Bölge'de başlamasına fırsat verecek ve ülke ekonomisine ivme kazandıracak olan sözleşmenin imzaları atılacak.

Kayseri'de sanayicilerin ve yeni yatırımların önünü açacak yeni çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığım Kayseri Serbest Bölge son 1-1,5 yıl içerisinde birçok yatırıma şahitlik etti. İnşallah bundan sonra da Kayseri Serbest Bölge ihracat merkezi olmaya Kayseri'nin ihracat yüzü olmaya devam edecek. Bu çerçevede yarın saat 17.00'de Kayseri Serbest Bölgesi Konferans Salonu'nda Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla stratejik bir yatırımın sözleşmesini imzalayacağız. Kayseri'de yurtdışına ithal edilecek vagon üretimi Serbest Bölge'de başlayacak. Dolayısıyla Erciyas Vagon firmasıyla yarın imzalayacağımız protokolün yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri'de stratejik ve teknolojik yeni bir alan açılacak. Bu çerçevede burada üretilen ürünler yurtdışına ihraç edilecek. Burada ihracat yapacak yan sanayiler, yan sektörler doğacak. Dolayısıyla bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mehmet Özhaseki Bakanımıza bu yatırımcıları buraya yatırım yapması motive etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte Kayseri Serbest Bölge olarak sanayicilerin önünü açıyoruz. Kayseri'ye nitelikli yatırımların yapılmasını sağlıyoruz. Birçok yatırım şu anda serbest bölgede hayata geçiyor Kayseri'ye hayırlı olsun” dedi.