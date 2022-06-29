Serbest Bölge'de yeni yapılan hangarla ihracatın önü açılacak

Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmaları, çatı üstü GES projeleri, altyapı çalışmaları ve yeni hangar inşaatları devam eden Serbest Bölge'deki çalışmaları inceledi.

Serbest Bölge'de tüm yatırımlarla birlikte ihracatı ve istihdamı hızla arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Serbest Bölge'mizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada 17 bin 400 metrekare alanda hangar inşaatı yapıyoruz. Bunları yaklaşık biner metrekarelik kiralanabilir alan haline getiriyoruz. Sanayicilerimize bu alanları kiraya vererek ihracatın önünü açmış olacağız. Aynı zamanda Serbest Bölge'de yolların tamamı şu anda açılıyor, her taraf inşaat halinde. Dolayısıyla Serbest Bölge'deki altyapıyı hazırlayıp yollarla birlikte doğalgazı, suyu, elektriği bütün altyapısını bitirmek ve sanayicilerin hizmetine sunmak üzere burada çalışmalarımız devam ediyor. Ekip arkadaşlarıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Hangarımız yakın zamanda tamamlanacak. Şu anda çatı üstü GES projeleri bitti ve üretime başladı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız ihaleyle Serbest Bölge'nin giriş kapısı da inşallah başlayacak. Yaz sonrası burada büyük bir dönüşüm, değişim yaşanmış olacak. Tüm sanayicilerimize hayırlı olsun” dedi.