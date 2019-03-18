Serbest Güreş'te Kayseri farkı

Erzincan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Grup müsabakaları sona erdi.

269 sporcunun Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için mücadele ettiği Grup müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kayseri'den katılan sporcularımız 5 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak Okullar Arası Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Grup müsabakalarında Kayseri'nin farkını başarısıyla ortaya koydu. Sporcular elde ettikleri bu derecelerle Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Grup müsabakalarında elde ettikleri derecelerle sporcuların kendilerini gururlandırdıklarını dile getirerek, katılacakları Türkiye Şampiyonasından şampiyonluklarla döneceklerine inandığını belirtti.