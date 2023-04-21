Serdar Gökhan Esen: "Nasibimizde yokmuş"

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçında Kayseri Atletikspor'a penaltı atışlarında kaybeden Erciyes Esen Makine FK büyük üzüntü yaşıyor. Erciyes Esen Makine FK Başkanı Serdar Gökhan Esen maçın ardından yaptığı paylaşımda, “Dün akşam karşı karşıya geldiğimiz rakibimiz Kayseri Atletikspor ile yaptığımız mücadele de galip gelen taraf seri penaltılar sonunda Kayseri Atletikspor oldu. Kayseri Atletikspor'a ve Adil Özhan başkana Play-Out maçında başarılar diliyorum. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı hocalarımızı ve oyuncularımı tek tek ayırt etmeksizin hepsinden Allah razı olsun buraya kadar bizi taşıdılar yürekten oynadılar. Canları sağolsun hepsinin Ben hepsinden de razıyım nasibimizde yokmuş ya da öyle olmasını istediler onların da canları sağolsun. Bahanelere sığınacak değilim başaramadık olmadı futbolda demek ki başarılı değiliz. Mevlam hakkımız da hayırlısı neyse onu versin. Bizleri desteklemeye gelen herkesten Allah razı olsun kalbini bilmeden kırdığım incittiğim kişiler varsa haklarını helal etsin” dedi.