İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sergen Yalçın: “Bana göre adaletli bir sonuç oldu”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamasında, “Maçın hakkı beraberlikti.

Bana göre adaletli bir sonuç oldu” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Mağlup başladık ama oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı mücadele gücü yüksek ve eşit bir maç oldu. Rakibe pozisyon vermedik. Ozan'ın iki pozisyonu vardı. Maçın hakkı beraberlikti. Bana göre adaletli bir sonuç oldu. Bundan sonra kalan 4 haftaya bakacağız. Bundan sonraki müsabakalarda iyi sonuçlar alıp ligi iyi yerde bitiririz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.