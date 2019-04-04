İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sergi salonu sanatın ve kültürün hizmetinde

Mart ayının ilk haftasında açılışı yapılan ve yeni vizyonu ile büyük beğeni toplayan Kültür, Spor ve Sergi Salonunun artık kültür ve sanatın hizmetinde olduğunu belirten Başkan Dr.

Mustafa Palancıoğlu, halkın, özellikle kültür ve sanatseverlerin yoğun ilgi göstereceğini söyledi.


Genişletilen ve yenilenen Kültür ve Sanat Merkezi ile Spor Salonu'nun yoğun ilgi ile karşılandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle spor merkezi kayıtlarının başladığı için yoğun bir talep olduğunu sonuç itibari ile Melikgazi Belediyesinin adeta şehrin kültür ve sanatının merkezi olduğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.