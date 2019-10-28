Serhat Çelik: “Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve heyecanın yaşıyoruz”

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “96 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiş, milletin gücünün üzerinde hiçbir güç tanınmadığı en güzel şekilde ifade edilmiştir'' dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhuriyetin ilanının 96. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizin, bugün 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve heyecanın yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra asil Türk milleti Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma azmi ile 96 yıl boyunca çalışmıştır. Verdiğimiz büyük mücadelenin sonucunda geçen 96 yıllık zamanda demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli bir mesafe kat edilmiştir. 96 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiş, milletin gücünün üzerinde hiçbir güç tanınmadığı en güzel şekilde ifade edilmiştir. Yakın zamanda Suriye sınırımızda yaşananlar, topraklarımızda birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamanın önemini bir kere daha göstermiştir. Barış Pınarı Harekâtıyla milletimizin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğine yapılan kasıtların misli ile bertaraf edileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Tarihte büyük mücadeleler ve kahramanlıklar sonucunda kazanılan Cumhuriyetimiz, atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirastır. Türk milleti, Cumhuriyet, demokrasi, milli birlik ve beraberlik değerlerinden aldığı güçle geleceğe daha umutlu bakmaktadır. Biz de Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak Cumhuriyetimizi güçlü kılmak adına milletimizle birlik ve beraberlik içinde olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor, tek millet olarak şanlı bayrağımızın etrafında devletimizi kuran, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”