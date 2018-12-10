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Serkan Çınar 19.kez düdük çalacak

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek.


Çınar bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken 3 kez berabere kaldı 6 kez de mağlup oldu. Serkan Çınar, son olarak 2016-2017 sezonunda Kayserispor'un maçını yönetmişti. Serkan Çınar'ın yönettiği ve deplasmanda oynanan 9 müsabakada Kayserispor 4 kez kazanırken 4 kez mağlup oldu 1 kez de berabere kaldı.


Serkan Çınar 9.kez Kasımpaşa maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 2 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi elde etti. Serkan Çınar, ilk kez Kasımpaşa-Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu maçta Çınar'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.

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