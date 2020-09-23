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Serkan Tok mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı’nın 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilen Serkan Tok, mazbatasını aldı.


Geçtiğimiz hafta sonu yapılan MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın13. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilen MHP İl Başkanı Serkan Tok, mazbatasını aldı. Kocasinan İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını alan Tok, burada açıklamalarda bulundu.


Tok, “Önce MHP Genel Başkanı, liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarına uygun davranacağımıza, sonra şehrimizin bütün eksiklikleri ile alakalı görmüş olduğumuz konuları belirtip gerek devlet erkanına gerekse belediye başkanlarımıza bildireceğimize ve arkasında duracağımıza, Cumhur İttifakına uygun hareket edip kıymetli genel başkanımızın talimatı gereği bu birlikteliği Kayseri'miz açısından Kayseri kalesine dönüştüreceğimize, bu ittifakın Kayseri'mize ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi için çalışacağımıza buradan söz veriyoruz. Bir dakika bir boşluğumuz olmayacak. Bugün 2020 yılındayız ve duranın düştüğü bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

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