Serkan Tok: “Mustafa İlmek'e bizim partiye dönüşü noktasında bir teklifimiz olmadı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, gazetecilerle buluştuğu toplantıda, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e partilerine geçmesi için teklifte bulunmadıklarını söyledi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bir otelde gazetecileri akşam yemeğinde ağırlayan Tok, Cumhur İttifakı kurulduktan sonra 31 Mart 2019'da yapılan seçime kadar geçen sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı Tok, bir gazetecinin İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile ilgili sorusuna, “17-0 konusunda kendilerini kutluyorum. Mustafa İlmek'e bizim partiye dönüşü noktasında bir teklifimiz olmadı. Mustafa İlmek'e giderken, gitmemesiyle alakalı cümlelerimiz olmuştu. Bu konunun genel merkezimiz nezdinde İncesu ilçesinin AK Parti'ye bırakılmış olmasını anlatmıştık. Sonuç olarak anlamadı ve tekrardan AK Parti'ye yani Cumhur İttifakına katılmış oldu” diye cevap verdi.

“Kayseri'deki 17'ye 0 olan yapı kolay kolay bozulmaz”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Serkan Tok, şunları söyledi:

“Kayseri'de 17'ye 0 olan bir yapı kolay kolay bozulmaz. Genel başkanımız, kıymetli büyüğümüz ‘Dışarından kurulan oyunlara binaen oluşturulacak partiler, tarihte yerini alacağı ölçüde kendisini ifade edecektir' dedi. Daha önce birçok parti kurulmuştur. Bunlarda bugün tarihte isimlerini hatırlamadığımız şekilde yerini almıştır. Bugün aynı şekilde kurulacak partilerin ve kurulmuş olan partilerin Kayseri'mizde bir gündem oluşturacaklarına benim inancım yoktur. Ben bunu bir il başkanı olarak söylüyorum. Fakat yarın bir gün onlar çıkarlar, programlarını oluştururlar, programları ile beraber teşkilatlarını kurarlar, il başkanlıklarını oluşturup sahaya inerlerse o zaman onlarda vatandaşımızın karşısında söyleyeceklerini, bizde onlara karşı söyleyeceklerimizi çok rahat ifade edeceğiz. Vatandaşımızın kimin doğru söylediğine, söylenilen ifadelerin Türkiye gündemindeki yansımalarına göre bakacak. O sandıktan biz mi çıkarız, onlar mı çıkar onu o gün ki yapı ve konum belirler. Bugün benim gördüğüm şudur; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilerlemiş, bir güç kazanmış, bu ivmeyi durdurabilecek, dışarıdan içeriyi karıştırabilecek bütün siyasi oyunlara karşı da Cumhur İttifakı kale gibi yerinde duruyor. Biz Kayseri İl Teşkilatı olarak Cumhur ittifakına sadakatimizle, Cumhur İttifakına çalışmamızla milim yerinden oynamıyoruz. O arkadaşlarımızın kuracakları partilerin neler diyeceklerine göre de biz onlara cevabımızı vatandaşımızın karşısında vereceğiz. Gerisi vatandaşımızın kararıdır. İnanırsa bizimle devam eder, inanmazsa bildiği ölçü hangi partiyse oradan gider. Demokrasinin altın kuralı sandıktan çıkmaktır. Biz sandıktan 2 seçimde de başarı ile çıkmış bir ittifakız. Allah'ın izniyle 2023'de yapılacak olan seçimde de yine başarılı çıkmak için her gün çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sahayı boş bırakmayacağız.”

Kongrede aday olacağım

Kongre süreci ile ilgili de konuşan Tok, “10 Ocak'ta genel merkezimizin toplantıya çağırmasının nedenini kongre süreci takviminin açıklanması olarak düşünüyorum. Kongre süreci takvimi hazırlanınca hepinize bu konuyu bildireceğim. Allah nasip eder, ömür verirse kongrede de arkadaşlarımın da desteği ile aday olacağım” diye konuştu.