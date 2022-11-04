Sertifikalı tohumlar toprakla buluştu

Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde dağıtımı gerçekleştirilen sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarının Bünyan, Özvatan ve Felahiye ilçelerindeki ekilişleri gerçekleştirildi.

TAKE projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan sertifikalı buğday ve arpa tohumlukların Bünyan, Özvatan ve Felahiye ilçelerinde ekimi yapıldı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, çiftçilerle bir araya gelerek, birlikte traktörle ekim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ekimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde, yüzde 50 bakanlık, yüzde 50 çiftçi katkısıyla temin edilen 440 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu ve 400 ton sertifikalı arpa tohumu toprakla buluşmak üzere üreticilerimize teslim edildi. Bugün de burada çiftçilerimizin ekimine eşlik ediyoruz. İnşallah bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.

Karakaya Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Öztürk de, “Tarım Bakanlığı tarafından hibeli olarak verilen tohumlardan faydalanıyoruz. Desteklemelerin bu şekilde olması biz çiftçileri oldukça memnun etti. Bizde ekilebilecek tüm alanları ekiyoruz. Bu yıl açıklanan fiyatlardan oldukça memnunuz. Allah devlete, millete zeval vermesin” İfadelerini kullandı

Karahıdır Mahallesi çiftçilerinden Süleyman Orhan ise, “ Biz hep ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Hatta bölgemizde atıl durumda olan arazide de bu yıl Tarım Bakanlığı tarafından verilen tohumlar ile ekim yapacağım“ şeklinde konuştu.