Servislere ek yüzde 18 zam

Kayseri'de öğrenci ve personel servis ücretlerinde yüzde 18 fiyat artışı yaşandı. Yeni fiyatlar hakkında açıklama yapan Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Öğrenci servisi ve personel servisini en uygun olan şekliyle ayarladık” dedi.

Kayseri'de öğrenci ve personel servis fiyatlarında yüzde 18 oranında artış yaşandı. Yeni tarifeye göre en alt limit öğrenci servis ücreti aylık 330 TL olurken, en üst limit öğrenci servis ücreti ise aylık 440 TL oldu. 21 koltuğa kadar olan minibüslerde ise 0-20 kilometre arası personel servis ücreti aylık 335 TL olarak belirlenirken, 22-29 koltuklu otobüslerde 0-20 kilometre arası personel servis ücreti aylık 390 TL oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın fiyatları etkilediğini fakat tek artışın akaryakıt olmadığını ve buna bağlı olarak da yüzde 18 oranında bir artışla fiyat ayarlaması yaptıklarını söyleyen Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Geçtiğimiz Ağustos ayında yapmış olduğumuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında o gün ki şartlarda fiyat tarifesini belirlemiştik. O günlerde akaryakıtın litre fiyatı yaklaşık 6,5 TL idi. Şimdi geldiğimiz noktada ise 14 TL civarında ve bu artış devam ediyor. Yani yüzde 110 gibi bir rakamda sadece akaryakıt giderlerinde bir artış olmuş. Esnaf Sanatkarımızın tek gideri yakıt değil, akaryakıta gelen zamlar diğer zamların tamamını tetikledi. Özellikle araçların yedek parçalarında, araç lastiğinde, sigortada, çalıştığını şoförün maaşında yani baktığınızda tüm bunlarda yüzde 30-40 arasında bir artış var. Bizim yapmış olduğumuz fiyat ayarlaması yaklaşık yüzde 18 civarında. Ülke genelinde diğer şehirlere bakıldığı zaman şu anda şehrimiz toplu taşıma noktasında özellikle öğrenci servisi ve personel servisini en uygun olan şekliyle ayarladık. Burada biz tabi ki Servisçiler Odası olarak, üst kuruluşumuz Esnaflar Birliği birlikte hareket ederek, kendimizin fiyat belirleme yetkisi olmasına rağmen Ulaşım Koordinasyon Merkezi dediğimiz sadece belediyemiz ile sınırlı olmayan diğer tüm resmi kurumlarında katılmış olduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezinde bu konuyu talep ediyoruz. Başkanımızın da en son onayıyla sonuca ulaşılıyor. Ben tüm velilerimizin bu konuda bize anlayış gösterdiği kanaatindeyim” diye konuştu.

Fiyat ayarlamasında belirlenen yüzde 18 oranındaki artışın yaklaşık 50 TL'ye denk geldiğini belirten Ay, “Net ücret olarak 200 bin TL'lerde aldığımız servis araçlarımızın şu anda araç bedeli 600-700 bin TL'lere çıktı. Tabi ki biz buna fiyat ayarlaması diyoruz. Fiyat ayarlamamızı da en alt seviyede tuttuk. Bunu herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Aynı şekilde esnaf sanatkarlarımız bu şehir için bu şartlarda hizmet etmeye ve en güzel olanını yapmaya devam edecektir. Rabbim kazasız belasız inşallah hayırlı bir sezon geçirmemizi ve tamamlamamızı nasip eder. Fiyat ayarlamamız yaklaşık yüzde 18 olarak listelerimize geldi. Bizde 3 grup bulunuyor. 1. bölge 0-5 kilometre arası, 2. bölge 0-10 kilometre arası, 3. bölge ise 0-20 kilometre arasında oluyor. 0-5 kilometrede ki fiyatımız 280 TL'ydi yüzde 18'e tekabül ettiği zaman 50 TL gibi öğrenci başı bir yansıması oldu. Yani şu an içi fiyatımız 330 TL, 2. bölge olan 0-10 kilometre arasında 360 TL, 3. bölge yani 0-20 kilometre arası ise 380 TL'den uygulama yapılmaktadır” dedi.