Ses Yarışması'na muhteşem final

Kayseri'de düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Finalde sahne alan sanatçı Orhan Hakalmaz, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Talas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışmasında finale kalan 13 öğrenci yarıştı. Sanatçı Orhan Hakalmaz'ın da jüri üyeleri arasında yer aldığı programda gençler yeteneklerini sergiledi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Mili Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Özellikle pandemi döneminde eğitim olarak sosyal faaliyetlerimizi yapamamıştık. Bu amaçla öğrencilerimizin sosyal yönlerini arttırmak için çeşitli projeler ve etkinlikler yapmak için çalışmalarımızı arttırdık. Bugünde bu çerçevesinde öğrencilerimizin müzik alanında etkinliklerini izleyeceğiz. Adı yarışma ama medeni cesaretini ve yeteneğini gösteren tüm öğrencilerimiz bizim gözümüzde birincidir. Bu organizasyonu düzenlemede bizlere destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a, ayrıca tüm projelerde birlikte çalıştığımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya, tüm milli eğitim personelime ve AR-GE ekibimize teşekkür ederim" dedi.

Yarışmada Melikgazi Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Özgür Akar birinci, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Göktuğ Çoban ikinci, Melikgazi Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğit Berke Yiğitoğlu da üçüncü oldu. Gece, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona ererken, sahne alan sanatçı Orhan Hakalmaz da sevilen türkülerini seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.