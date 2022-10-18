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Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 - İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1

Sesi Görenler Futbol Ligi 11.

hafta maçında Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü, sahasında İzmir Çağdaş Görme Engelliler takımını 2-1 mağlup etti.


Maçın başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından Vali Çiçek'e forma hediye edildi.


Stat: Argıncık


Hakemler: Fatih Ergül, İsmail Sakar, Şifanur Karadüz


Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü: Batuhan Karakoç, Emre Aslan, Mehmet İncesu, Tekin Müştü, Muhammet Ali Dinçaslan,


İzmir Çağdaş Görme Engelliler: Ali Oraklı, Oğuzhan Yokuş, Süleyman Görece, Celal Çoban, Batuhan Demir, Hasan Şatay, Murat Budak


Goller: Mehmet İncesu Dk.25, Emre Aslan Dk.28 (penaltıdan) (Kayseri Görme Engelliler Futbol kulübü) Hasan Şatay Dk.9 (İzmir çağdaş Görme Engelliler)

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