Sesi Görenler Ligi'nin Kayserili golcüsü zirvede

Sesi Görenler Ligi'nde bitime 2 hafta kala gol krallığı yarışında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan gol krallığında zirvede.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi çerçevesinde desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Ligi'nin bitimine 2 hafta kala attığı 18 gol ile gol krallığında önde giden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan, ligi şampiyon olarak bitirmek istediklerini söyledi.

B1 Futbol Takımı ve Milli Takımı Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan Avrupa Şampiyonası'nın da En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti.