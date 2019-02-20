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‘Sessiz Patiler' doğa yürüyüşünde

Kayseri’de, sessiz patiler adı altında sosyal medyada oluşan ekip köpekleri ile beraber doğa yürüyüşüne çıktı.

Kayseri'de, sessiz patiler adı altında sosyal medyada oluşan ekip köpekleri ile beraber doğa yürüyüşüne çıktı. Doğaseverler ve hayvan severlerin buluştuğu etkinlikte 8 km yol kat edildi.


Sessiz Patiler adı altında sosyal medya da bir araya gelen hayvan severler, köpekleri ile birlikte Ağırnas-Bağpınar'da doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Sessiz Patiler'in kurucusu 30 yaşındaki Veysel Kıvanç, “Etkinlik ile pati dostlarımızla beraber doğa yürüyüşüne çıkarak hayvan severleri ve doğaseverleri bir arada toplamayı amaç edindik. 8 km'lik bir yürüyüş düzenledik. Orada köpekten korkan kişilerde vardı ama onlar bile sevebildi ve korkularını yenmeye çalıştı. Bundan sonra daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

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